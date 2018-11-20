فيديو لمجموعة من الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة

عرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فيديو توضيحيا كإعلان لمجموعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان فى دورة الـ 40 .



وطالبت مذيعة المهرجان من المواطنين بمتابعة الأفلام خلال الـ 9 أيام المقبلة.



وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.



