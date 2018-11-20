فيديو لمجموعة من الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة

عرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فيديو توضيحيا كإعلان لمجموعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان فى دورة الـ 40 .
وطالبت مذيعة المهرجان من المواطنين بمتابعة الأفلام خلال الـ 9 أيام المقبلة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
وطالبت مذيعة المهرجان من المواطنين بمتابعة الأفلام خلال الـ 9 أيام المقبلة.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.