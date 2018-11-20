ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فيديو لمجموعة من الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فيديو توضيحيا كإعلان لمجموعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان فى دورة الـ 40 .

وطالبت مذيعة المهرجان من المواطنين بمتابعة الأفلام خلال الـ 9 أيام المقبلة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

loading...

ترشيحاتنا

3 أشهر بحث لكشف غموض جريمة العيد.. زوج أوسيم: مراتي حطت راسي في الوحل وخلفت من راجل تاني

ولي العهد السعودي يزور مصر مطلع الأسبوع المقبل

أستاذة أورام تكشف 5 أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالسرطان.. فيديو

زوجة أحمد الفيشاوي بإطلالة مختلفة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

محلل سعودى: تركيا تمارس العهر الإعلامى فى مقتل خاشقجى.. فيديو

ياسمين صبرى تثير الجدل بفستان زفاف.. فيديو

تعرف على حقيقة إعادة مباراة الأهلي والترجي التونسي

مشروبات تخلصك من أضرار حلاوة المولد بعد تناولها

Thuraya X5 أول هاتف قمر صناعي ذكي في العالم .. صور

بوسى شلبى بإطلالة أنثوية رقيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

إطلالة مميزة لياسمين رئيس على سجادة القاهرة السينمائي.. فيديو

مهاب مميش: استعادة تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة في أقل من سنة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

فيديو

مهاب مميش: استعادة تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة في أقل من سنة .. فيديو
حسن حسنى ينهار من البكاء بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. فيديو
محافظ الفيوم: 9.5 مليار جنيه لحل أزمة الصرف الصحي .. فيديو
المنشد أحمد سليمان: لم أشعر بالغربة في مصر لأنها تحتضن السوريين
محمد رمضان يعلن أسماء الأفلام الجديدة التي يشارك بها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟