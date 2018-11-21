رئيس اتحاد طلاب سياسة واقتصاد القاهرة: نسعى لخلق كوادر طلابية مدربة على التنمية المستدامة

أكدت نور محمد، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دعم الدكتور محمود السعيد عميد الكلية للأنشطة الطلابية والاتحادات.





وأوضحت نور فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، أنه من المقرر عقد اجتماعات مع عميد الكلية فى خلال أسبوعين لمناقشة مهام الاتحاد والمحاور التي وضعها الاتحاد لتقديم خدماته للطلاب مشيرة إلى تدريب الطلاب على التنمية المستدامة وخلق كوادر طلابية أبرز أهداف إتحاد الكلية.



