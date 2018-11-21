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تعليم

قطاع المعاهد يوضح نظام امتحانات الصف الأول الثانوي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:40 ص
صدى البلد
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات خاصة عن نظام امتحانات الطلاب بالصف الأول الثانوى الأزهري.

وأوضح القطاع فى تعليماته، أن الامتحان سيكون على أربعة فترات (الأول والثانى يكون فى نهاية الفصل الدراسى الأول والثالث والرابع يكون فى نهاية الفصل الدراسى الثاني، وبين الامتحان الأول والثاني 15 يوما تنتظم فيها الدراسة عن طريق المراجعة أو عن طريق إعطاء الطلاب والطالبات محاضرات).

كما يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما وتحسب النسبة فى المتوسط، وإذا تخلف الطالب عن الامتحانات يكون باق للإعادة ليس هناك دور ثان، والأسئلة ستكون على مستوى الجمهورية والقطاع يقوم بطبعها فى الفترة الحالية، والأسئلة خلال الأربع امتحانات مستويات متدرجة لتناسب الفروق الفردية للمتعلمين.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل المنطقة مكونة من:
الوكيل الثقافي والشرعي ومدير التعليم الثانوي ومدير الامتحانات وموجهي العموم بالمنطقة وتكون مهمتها نشر الثقافة ونظام التقييم الجديد لكافة المعاهد لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال الاجتماعات مع طلاب هذا الصف وتهيئة الطالب بهذه الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات بالمنطقة مهمتها متابعة فعاليات النظام الجديد والتواصل البناء مع الإدارة العامة للتعليم الثانوي والإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد ورصد المعوقات ووضع حلول مناسبة لها.

كما سيتم استدعاء مديرى الإدارات التعليمية والوكلاء لتوضيح هذا الأمر وتحملهم المسئولية عن نشر هذا الموضوع خلال أسبوع من تاريخه، ويكون دور مدير الإدارة تكوين لجنة من الإدارة برئاسته هو ومعه الوكيل وبعض الموجهين ذو المستوى الثقافي العالي لتغطية الإدارة وتكوين لجنة من المعهد مكونة من شيخ المعهد والوكيل وبعض المدرسين العربي والشرعي والثقافي ، ويقوم شيخ المعهد بتعليق لوحة كبيرة فى مكان بارز للجميع ويكتب فيها نظام الامتحانات والمواعيد وإلا تحمل المسئولية من مدير الإدارة.

كما يتم التنبيه مشددا على جميع المعلمين والمعلمات بالإنتهاء من المنهج قبل يوم 20 ديسمبر ويوقعون على ذلك بالعلم، والتنبيه على جميع الطلاب والطالبات عدم التخلف أو الغياب من المعهد حتى ينتهى المنهج حتى لا يفاجئوا بعدم معرفة بعض الأسئلة أو أن المدرس لم يشرح نقطة معينة.
قطاع المعاهد يوضح نظام امتحانات الصف الأول الثانوي
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