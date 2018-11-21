اليوم.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى بالوادي الجديد

ينظم حزب مستقبل بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، قافلتين طبيتين، الأولى من مستشفيات مغربى للعيون، والثانية من مستشفيات قصر العيني، لأمراض الأطفال، بالتنسيق مع مؤسسة وفاء لمصر للوادي الجديد.





وأصدر الحزب بالوادي الجديد، بياناً يفيد بأن القافلة الأولى ستستمر يومين 21 و22 نوفمبر، وذلك بمبني نقابة المعلمين بالداخلة حيث تقدم القافلة خدماتها لنحو 800 حالة، على أن توفر القافلة أعمال الفحص الطبى وصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى عمل النظارات الطبية للحالات المحتاجة، كما سيجري إجراء جراحات المياه البيضاء بالمجان داخل مستشفيات مغربى للعيون بالسيدة نفيسة بالقاهرة.



