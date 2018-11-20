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فن

جنات تحيي حفل الجمعية الدولية لمرضى السرطان بالإسكندرية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
سمر سعد
أحيت الفنانة جنات مساء اليوم حفل الجمعية الدولية لمرضى السرطان بمدينة الاسكندرية، وقدمت جنات مجموعة مميزة من أغانيها ، كما ارتدت فستانا أخضر مميزا.

وكانت "جنات" قد طرحت أغنيتها السنجل "أنت الاحساس"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعى، وتوزيع أسامة سامى، في يوليو الماضى.

من ناحية أخرى تحيى جنات حفل رأس السنة هذا العام بالقاهرة .
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