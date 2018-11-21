القابضة للسياحة والفنادق: تسجيل أرض قصر عزيزة فهمي بالاتفاق مع الورثة

أكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تقوم حاليا بتسجيل أرض قصر عزيزة فهمي بالاتفاق مع الورثة، و البدء في اجراءات الاشهار تمهيدا لطرحها للاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.





وأضافت "حطبة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشركة تقوم حاليًا بوضع تصور لمشروع واعد يتضمن "إسكان سياحي ومركز تجاري ونفق للشاطئ وجراج من طابقين".



