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اقتصاد

القابضة للسياحة والفنادق: تسجيل أرض قصر عزيزة فهمي بالاتفاق مع الورثة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
علياء فوزي
أكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تقوم حاليا بتسجيل أرض قصر عزيزة فهمي بالاتفاق مع الورثة، و البدء في اجراءات الاشهار تمهيدا لطرحها للاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت "حطبة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشركة تقوم حاليًا بوضع تصور لمشروع واعد يتضمن "إسكان سياحي ومركز تجاري ونفق للشاطئ وجراج من طابقين".

وأشارت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلي برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة يعتبر اسلوب جيد للتمويل لانعاش البورصة المصرية موضحا ان شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة، تم طرح 25% من أسهمها .
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