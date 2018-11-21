جامعة سوهاج تنظم ورشة عمل مجانية للمهتمين بالمنح الخارجية اليوم

تنظم وحدة اللغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بجامعة سوهاج بالتعاون مع فريق سفراء المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل عن "مؤهلات المملكة المتحدة والإمتحان الدولى للغة الانجليزية IELTS ،" وذلك اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة القديمة.





وصرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بأن ورشة العمل هذه ستكون مجانية للمهتمين للحصول على منح للدراسة والسفر للخارج، باعتباره هو الاختبار الرائد فى العالم للتعليم العالى والهجرة إلى مختلف بلدان العالم.





وأوضحت الدكتورة ليلي هاشم مديرة وحدة اللغة الإنجليزية أنه يقوم بتنظيم الورشة طلاب من سفراء المجلس الثقافي البريطاني" British Council Ambassadors" وهم 4 طلاب من كليات مختلفة من جامعة سوهاج تم اختيارهم ليكونوا سفراء للمجلس الثقافي البريطاني داخل الجامعة بعد اجتيازهم عدة إختبارات.



