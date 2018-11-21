ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة سوهاج تنظم ورشة عمل مجانية للمهتمين بالمنح الخارجية اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
صدى البلد
قســـم التعليم
تنظم وحدة اللغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بجامعة سوهاج بالتعاون مع فريق سفراء المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل عن "مؤهلات المملكة المتحدة والإمتحان الدولى للغة الانجليزية IELTS ،" وذلك اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة القديمة. 

وصرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بأن ورشة العمل هذه ستكون مجانية للمهتمين للحصول على منح للدراسة والسفر للخارج، باعتباره هو الاختبار الرائد فى العالم للتعليم العالى والهجرة إلى مختلف بلدان العالم.

وأوضحت الدكتورة ليلي هاشم مديرة وحدة اللغة الإنجليزية أنه يقوم بتنظيم الورشة طلاب من سفراء المجلس الثقافي البريطاني" British Council Ambassadors" وهم 4 طلاب من كليات مختلفة من جامعة سوهاج تم اختيارهم ليكونوا سفراء للمجلس الثقافي البريطاني داخل الجامعة بعد اجتيازهم عدة إختبارات.

جدير بالذكر أنه سيقوم بالتدريب محمد الحملاوي وهو أحد الخبراء فى امتحانات ال IELTS لدى المجلس الثقافى البريطانى.
loading...

ترشيحاتنا

مرجان يكشف عن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب وموعد عودته

مهاب مميش: استعادة تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة في أقل من سنة .. فيديو

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

150 صورة للنجوم على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. ماعز تلد مخلوقا غريبا يشبه الإنسان والخنزير

ولي العهد السعودي يلبي رغبة طفل ويمنحه سيارة مرسيدس.. فيديو

سعاد صالح: من حق الخاطب رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر

العاهل السعودي يؤدي رقصة العرضة في الجوف.. فيديو

محمد رمضان يعلن أسماء الأفلام الجديدة التي يشارك بها.. فيديو

ربيع ياسين لـ صدى البلد: الأهلي يحتاج لتدعيم 5 مراكز.. وهذا رأيي في صالح جمعة

رئيس سموحة يحدد سعرا خياليا للتخلي عن مدافعه للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها
رئيس تحرير عكاظ: صفقات السلاح ليست هبة ونحصل عليها بأموالنا
ويزو: تعرضت للتنمر بسبب وزني.. واسمي في ابتدائي كان ماما عضلات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟