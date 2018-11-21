رئيس البورصة: إجراءات لتدريب الكوادر البشرية بأهمية الأوراق المالية

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تولي أهمية كبيرة لعملية التدريب والتوعية المالية، إدراكًا منها بأنه السبيل لتطوير صناعة الأوراق المالية، واعداد كوادر شابة مدربة ومؤهلة ليس فقط على مستوى الاستثمار والادخار في البورصة والانضمام لفريق العمل بصناعة الأوراق المالية لتطويرها .





وذكر "فريد" في تصريحات صحفية، أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه مع إحدى شركات التنمية العقارية، لتدريب 8 آلاف طالب وتعريفهم بدور البورصة في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار طويل الأجل.



