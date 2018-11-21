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اقتصاد

رئيس البورصة: إجراءات لتدريب الكوادر البشرية بأهمية الأوراق المالية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تولي أهمية كبيرة لعملية التدريب والتوعية المالية، إدراكًا منها بأنه السبيل لتطوير صناعة الأوراق المالية، واعداد كوادر شابة مدربة ومؤهلة ليس فقط على مستوى الاستثمار والادخار في البورصة والانضمام لفريق العمل بصناعة الأوراق المالية لتطويرها .

وذكر "فريد" في تصريحات صحفية، أن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه مع إحدى شركات التنمية العقارية، لتدريب 8 آلاف طالب وتعريفهم بدور البورصة في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار طويل الأجل.

وأشار إلي أن البورصة أدخلت العديد من التحسينات والتطوير على مركز التدريب الخاص بها والذي تم إطلاقه عام 2000، لتطوير وبناء قدرات وصقل مهارات أطراف السوق المختلفة والعاملين بالبورصة وطلاب المدارس والجامعات ، كأداة للبورصة المصرية لتدريب وتعريف المتعاملين في سوق الأوراق المالية، محليًا وإقليميًا، بأنشطة ومجالات عمل أسواق المال لا سيما مجال الأسواق الناشئة وأساليب تنميتها.
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