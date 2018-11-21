إعلام البرلمان: مواجهة قنوات الدجل تكون بالفكر وليس بالتشريعات

شدّد النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، على ضرورة مواجهة قنوات السحر والدجل، بفكر آخر يهدم الأفكار السامة التي تبثها تلك القنوات، وتوضح الحقائق للناس.





وأضاف "شعبان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تلك البرامج التي تبثها قنوات الدجل والسحر، ضد الرسالة الإعلامية، حيث إنها تبيع الوهم للمواطنين ، بدلًا من تفتيح العقل وإنارة الفكر.





وأوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام، بالبرلمان، أنه من الصعوبة وقف هذه القنوات، لعدم بثها ضمن القمر الصناعي المصري "نايل سات"، كما أن الإجراءات التشريعية لن تجدي في مواجهة هذه البرامج، لصعوبة تطبيق الإجراءات القانونية عليهم، نظرًا لعدم وجودهم داخل مصر.



