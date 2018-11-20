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ويزو: تعرضت للتنمر بسبب وزني.. واسمي في ابتدائي كان ماما عضلات.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:24 م
ويزو
ويزو
هاني حسين
كشفت الفنانة ويزو، بطلة مسرح مصر، تفاصيل تعرضها للتنمر عندما كانت طفلة، قائلة: "تعرضت للتنمر بسبب وزني الزائد، وأنا كنت أتخن وأطول واحدة في الفصل".

وأضافت "ويزو" في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة"، قائلة: "كان اسمي في الفصل «ماما عضلات»، ولما بقول لأمي على مضايقة زمايلي في الفصل، كانت تقول لي متزعليش".

ومن جانبه كشف الفنان سامح حسين على الموقف الذي تعرض فيه للتنمر، قائلا: "كان بيتقال عليا الواد الدحيح اللي بيذاكر، وكانوا يسخرون مني كثيرا في المدرسة".
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