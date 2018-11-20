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برلمان

إعلام البرلمان: هناك انسياق غير عادي وراء قنوات السحر.. ويجب إصدار تشريع لوقفها

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:30 م
النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى
عبد الرحمن سرحان
قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إن هناك مشاكل كبيرة ومتعددة تواجه الإعلام، وبعضها معقد إلى حد كبير، وفي حاجة إلى تكاتف لمواجهتها.

وأضاف "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البعض يستغل ثغرات تكنولوجية كما تفعل قنوات الدجل والشعوذة، والبعض الآخر يستغل الغياب المؤسسي، المتمثل في وجود وزارة للإعلام.

وأكد أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، على أننا في حاجة إلى وجود تشريعات من شأنها الوقوف في وجه هذه القنوات التي تنشر الدجل، لاسيما بعد الآثار العكسية الكبيرة التي تسببت فيها مؤخرًا، مؤكدًا أن اللجنة على أتم استعداد للمساهمة في إصدار قانون لمحاربتها.

وأوضح النائب أن الناس ينساقون وراء هذه القنوات المضللة، ويصدقونها، وهذا يحتاج منا إلى توعية، إضافة إلى وجود الإعلانات بها، والتي تعد بمثابة داعم أساسي لها.

وأشار عضو البرلمان إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يقع على عاتقه دور قوي، في مواجهة قنوات الدجل والسحر، إلى جانب الدور الديني، من جانب الأزهر.

كان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، صرح بأن القنوات التى تعرض حالات السحر والدجل والشعوذة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس لها علاقة بالقمر المصرى، بل إنها تبث من خلال أقمار أخرى ولكنها تدور فى نفس فلك ومدار القمر المصرى، وهذا هو السبب وراء ظهورها بقائمة القنوات المصرية.
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