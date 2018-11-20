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رياضة

الاتحاد العالمي للتايكوندو ينظم الاجتماع الفني لنهائي الجائزة الكبرى.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
محمد سمير
نظمت لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو برئاسة محمد شعبان اليوم، الاجتماع الفني لنهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو G8 المقرر إقامته يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر الجاري في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالامارات العربية المتحدة بمشاركة ١٢٧ لاعبا ولاعبة يمثلون ٣٩ دولة.

وأقيم الاجتماع بحضور مسؤولي الاتحاد العالمي للتايكوندو و الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة في البطولة. و تم خلال الاجتماع استعراض برنامج البطولة وإجراء القرعة. حيث تنطلق منافسات البطولة يوم ٢٢ نوفمبر في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمنافسات دور الـ ١٦ لموازين -٤٩ كجم سيدات، و -٨٠ كجم رجال، و +٦٧ كجم سيدات، و -٥٨ كجم رجال. و تقام في تمام الساعة الـ ١١ صباحًا منافسات دور الـ ١٦ لموازين -٥٧ كجم سيدات، و +٨٠ كجم رجال، و -٦٧ كجم سيدات، و -٦٨ كجم رجال. وتقام منافسات دور ربع النهائي الساعة الثانية ظهرًا، فيما يقام الدور نصف النهائي الساعة الـ ٥ عصرًا يتخلله حفل الافتتاح و تستكمل منافسات البطولة الساعة الثامنة مساءً. بينما تقام مباريات الميدالية البرونزية و النهائيات يوم ٢٣ نوفمبر ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا.

ويأتي نهائي الجائزة الكبرى في ختام الموسم العالمي للتايكوندو الذي ضم ٤ جولات للجائزة الكبرى أقيمت على مدار العام في كل من : روما، وموسكو، و الصين تايبييه و مانشستر. و يعقب نهائي الجائزة الكبرى الحفل السنوي للتايكوندو العالمي و الـ Gala Awards، ثم بطولة العالم للفرق يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر.

ويقام نهائي الجائزة الكبرى بمشاركة أفضل ١٦ لاعبا في التصنيف الأولمبي لكل وزن من الأوزان الأولمبية الـ ٤ للرجال و للسيدات. و أوزان الرجال هي : -٥٨ كجم، و ٦٨ كجم، و ٨٠ كجم، و +٨٠ كجم. و أوزان السيدات هي : -٤٩ كجم، و -٥٧ كجم، و -٦٧ كجم، و +٦٧ كجم.

وتعد هذه البطولة المصنفة G8 فرصة كبيرة للاعبين لحصد أكبر عدد من النقاط لتحسين تصنيفهم الأولمبي المؤهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. حيث يحصل صاحب الميدالية الذهبية على ٨٠ نقطة، و الميدالية الفضية على ٤٨ نقطة، و البرونزية على ٢٨.٨ نقطة، و المركز الرابع على ١٧.٢٨ نقطة، و المركز الخامس على ١٢.١٠ نقطة و المركز التاسع على ٨.٤٧ نقطة.

‎وبالإضافة إلى أن نهائي الجائزة الكبرى يعد فرصة جيدة لحصد النقاط لتحسين التصنيف الأولمبي للاعبين، يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على ٦٠٠٠ دولار أمريكي، بينما يحصل صاحب الميدالية الفضية على ٣٠٠٠ دولار أمريكي، أما الفائزان الميدالية البرونزية فسينال كل منهما ١٠٠٠ دولار أمريكي.
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