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اقتصاد

التخطيط القومي: الدول العربية تعاني من تدني المؤشرات الاقتصادية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أكد الدكتور خالد أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، أن الدول العربية تعاني من تدني في معظم المؤشرات الاقتصادية مطالبا بضرورة البحث عن أسباب تدني تلك المؤشرات فيما يتعلق بالتنافسية ورأس المال البشري بالاضافة لتناول السياسات والإصلاحات المطلوبة مع ادراك كيفية انفاق المال العام فيما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم ورأس المال البشري.

وأضاف " أمين" في تصريحات صحفية، أن الإنفاق حاليًا لا يتم توجيهه لإحداث تغيير أساس بل يتجه نحو الأجور والبنية التحتية أكثر منه في البنية التكنولوجية 

وذكر "أمين" أنه يبنغي الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء مع الاستفادة من الموازنات المستجيبة مع التركيز على فكرة المساءلة، مضيفا أنه من ضمن التحديات التي يتم مواجهتها فكرة المركزية المفرطة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة برأس المال البشري، موضحا أن اللامركزية تؤثر ايجابيًا على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
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