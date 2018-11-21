التخطيط القومي: الدول العربية تعاني من تدني المؤشرات الاقتصادية

أكد الدكتور خالد أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، أن الدول العربية تعاني من تدني في معظم المؤشرات الاقتصادية مطالبا بضرورة البحث عن أسباب تدني تلك المؤشرات فيما يتعلق بالتنافسية ورأس المال البشري بالاضافة لتناول السياسات والإصلاحات المطلوبة مع ادراك كيفية انفاق المال العام فيما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم ورأس المال البشري.





وأضاف " أمين" في تصريحات صحفية، أن الإنفاق حاليًا لا يتم توجيهه لإحداث تغيير أساس بل يتجه نحو الأجور والبنية التحتية أكثر منه في البنية التكنولوجية



