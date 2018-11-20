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سامح سعد يوضح خطة شركة مصر للصوت والضوء لتنمية السياحة الداخلية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إن ثروت عكاشة وزير الثقافة عام 1960 هو صاحب إنشاء فكرة الشركة لتوثيق الأماكن والأحداث التاريخية.

وأوضح "سعد" خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "ثروت عكاشة زار أحد المدن الفرنسية ووجدهم وهم يوثوقون الأماكن بالصوت وهو ماجعله ينقل الفكرة لمصر".

وأضاف: "نقدم عروضا فى 5 مواقع أثرية نعرض من خلالها تاريخ مصر الفرعونى بأكثر من لغة".
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