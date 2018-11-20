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رئيس تحرير عكاظ: صفقات السلاح ليست هبة ونحصل عليها بأموالنا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:27 م
جميل الذيابي، رئيس
جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ
كريـم الخـطيب
قال جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، إن الولايات المتحدة الأمريكية تظل شريكا راسخا مع السعودية وهناك مصالح مشتركة بين البلدين تاريخية.

وأضاف «الذيابي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صفقات السلاح بين السعودية وأمريكا المملكة تشتريها بأموالها وليست هبة أو مساعدات من الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة عكاظ، أن هناك دولا كثيرة يمكن التعامل معها، ولكن هناك مصالح مشتركة بين البلدين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن المملكة تقدر اهتمام الإدارة الأمريكية والدول الصديقة.
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