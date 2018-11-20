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ديني

عضو بالمكتب الفني للأزهر: النبي الكريم أول من احتفل بمولده.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور أحمد المالكي، عضو المكتب الفني بمشيخة الأزهر، إن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، والعالمين هنا يقصد به الإنس والجن والحيوان والجماد.

وأضاف المالكي، فى لقائه على فضائية "ام بى سى مصر"، أن النبي الكريم أول من احتفل بمولده ولكن كان احتفالا خاصا من خلال الصيام فكان يصوم يوم الإثنين الذي ولد فيه.

وأشار إلى أن أبو لهب يخفف عنه العذاب يوم الإثنين لفرحه بمولد النبي الكريم عند مولده.

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