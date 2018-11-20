الوادي الجديد تفتتح أول مشروع لإنتاج واستخلاص سم العقرب

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أول مشروع لإنتاج واستخلاص سم العقرب وزراعة النباتات الطبية والعطرية بقرية الموهوب فى الداخلة على مساحة 200 فدان وبتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه، حيث تفقد المحافظ مبنى مزرعة العقارب، وشاهد مراحل تجميع العقارب وطريقة التربية واستخلاص السم منها بطريقة متطورة ، مشيدا بالفكرة ودعهما منذ البداية.



كما تفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية بالمشروع على مساحة 1 فدان بتكلفة تقديرية 700 ألف جنيه .



وتفقد مجمع الصوب الزراعية بالمشروع وتابع مراحل زراعتها ، وتفقد المزرعة الملحقة ( قرنبيط ، بنجر ، جزر ، طماطم ، فلفل حار ، فلفل رومى ألوان ، خيار بأصنافه ، سبانخ ) ، ثم توجه لمشروع الرى بالرش على مساحة 4 فدان كنموذج مستحدث بمشروع العقرب .



وعقب الزيارة تم عقد مؤتمر مبسط لشرح مراحل المشروع منذ التسليم فى شهر مارس الماضى وحتى وقت الافتتاح بدأ بالسلام الجمهورى .