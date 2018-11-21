برلماني: المواطنون البسطاء يقعون ضحية لقنوات السحر والدجل

قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن المواطنين البسطاء يقعون فريسة وضحية لقنوات السحر والدجل، التي أصبح لها صيت كبير وانتشار واسع.





وشدد "حجازي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على ضرورة عمل توعية بالقنوات المصرية، لتكون حائط صد لتلك القنوات التي تبث أفكاراً سامة من خارج مصر، والذي يصعب على الحكومة المصرية وقفها.





وأكد عضو البرلمان على ضرورة أن يكون هناك الزامات للقنوات المصرية، تسير وفقًا لها، تحسبًا لتسرب أفكار السحر والدجل وبثها داخل مصر.



