برلماني: المواطنون البسطاء يقعون ضحية لقنوات السحر والدجل

قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن المواطنين البسطاء يقعون فريسة وضحية لقنوات السحر والدجل، التي أصبح لها صيت كبير وانتشار واسع.
وشدد "حجازي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على ضرورة عمل توعية بالقنوات المصرية، لتكون حائط صد لتلك القنوات التي تبث أفكاراً سامة من خارج مصر، والذي يصعب على الحكومة المصرية وقفها.
وأكد عضو البرلمان على ضرورة أن يكون هناك الزامات للقنوات المصرية، تسير وفقًا لها، تحسبًا لتسرب أفكار السحر والدجل وبثها داخل مصر.
كان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، قد صرح بأن القنوات التى تعرض حالات السحر والدجل والشعوذة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس لها علاقة بالقمر المصرى، بل إنها تبث من خلال أقمار أخرى ولكنها تدور فى نفس فلك ومدار القمر المصرى، وهذا هو السبب وراء ظهورها بقائمة القنوات المصرية.