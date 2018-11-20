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أخبار العالم

وفد أردني في إسرائيل لمعاينة انخفاض منسوب مياه بحيرة طبرية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا أردنيا زار بحيرة طبرية برفقة مسئولين إسرائيليين، وأشارت إلى أن الوفد شاهد النقص الشديد بالمياه، وتفهم أن يصعب على تل أبيب تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه.

ونقلت القناة عن مدير سلطة المياه في إسرائيل، جيورا شاحام، قوله إن وفدا أردنيا برئاسة مدير عام سلطة وادي الأردن علي الكوز، زار إسرائيل أمس في إطار مداولات لجنة المياه المشتركة للجانبين.

وتضغط إسرائيل على الجانب الأردني من أجل إقناعه بتنفيذ مشروع قناة البحرين والاستفادة بحصة من المياه المحلاة الناتجة عن المشروع.
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