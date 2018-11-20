هانى شنودة يكشف تفاصيل عمله بفيلم المشبوه للزعيم عادل إمام

قال الموسيقار هانى شنودة، إنه توتر عندما عرض عليه فيلم المشبوة للفنان الكبير عادل إمام والراحلة سعاد حسني والنجم الكبير فاروق الفيشاوى.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دى ام سي، أنه اتفق مع المخرج سمير سيف مخرج الفيلم بعمل التيتر فقط فى البداية وبعد ذلك قام باستكمال الفيلم لما جاء من إعجاب المخرج من موسيقى التيتر.



وأشار إلى أن هذا الفيلم كان الثانى له فى عمل موسيقى الأفلام وقامت القناة بعرض أجزاء من الفيلم.

