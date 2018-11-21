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برلمان

برلماني: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية قلل كثيرًا من الظاهرة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:02 ص
النائب السيد حجازي
النائب السيد حجازي
عبد الرحمن سرحان
قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إن القانون الصادر عن البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، له دور كبير في الحد من ظاهرة الجريمة الإلكترونية.

وأوضح "حجازي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون ألزم المواقع الإلكترونية بإصدار ترخيص للموقع في حالة وصلت نسبة المشاهد لـ 5 آلاف، وهو أمر يقنن أوضاع المواقع ويجعلها تحت مراقبة مباشرة.

وأكد أن معدل الجريمة قل خلال تلك الفترة التي صدر فيها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه في حالة رصد أي تجاوزات أو خرق للقانون ستكون هناك تدخلات أخرى للحد منها.

كان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجريمة الإلكترونية زادت مؤخرًا، وأصبحت تنافس الجريمة الجنائية بل زادت عليها، وهذا أمر خطير جدًا.. هناك 400 بلاغ عن جريمة إلكترونية يتم تقديمه لوزارة الداخلية يوميا
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