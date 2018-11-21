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رياضة

مدرب تونس يهاجم نجم الزمالك بعد ودية المغرب

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
انتقد ماهر الكنزاري المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم، تصرفات فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي، خلال مباراة نسور قرطاج الودية أمام المنتخب المغربي مساء الثلاثاء.

وخسر المنتخب التونسي أمام ضيفه المغربي بهدف نظيف، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية.. واعترض فرجاني ساسي على الجهاز الفني للمنتخب التونسي بعد تغييره خلال الشوط الثاني من المباراة، وإشراك زميله فراس شواط بدلا منه.

وقال ماهر الكنزاري - في تصريحاته عقب اللقاء - "فرجاني ساسي سيتحمل مسئولية اللقطة التي قام بها، لا يحق له التعبير عن غضبه في المنتخب ويمكنه القيام بذلك فقط في منزله.. ساسي ليس أفضل من بقية اللاعبين المطالبين بالانضباط في صفوف المنتخب". 

وشدد الكنزاري على أنه لا يجب أن يحظى فرجاني ساسي بمعاملة خاصة في المنتخب التونسي، معربا عن تعجبه من رد فعل اللاعب بعد تغييره في لقاء ودي.
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