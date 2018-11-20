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منوعات

تعرف على أكثر الدول ارتفاعًا في درجة الحرارة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع "Business Insider" قائمة تحتوى على أكثر 30 بلدًا حرارة على وجه الأرض، وجاء التصنيف على أساس متوسط درجات الحرارة والتغيرات المناخية.

وبحسب سبوتنك، تصدرت القائمة بلدان كل من مالي وجيبوتي بمتوسط درجات الحرارة المرتفعة، وفى قائمة الدول التى فيها متوسط درجة الحرارة السنوية مابين 28 إلى 30 درجة مئوية، كل من تايلاند، اليمن، ساموا، بالاو، بروناي، ناورو، تشاد، جزر المارشال، السنغال، موريتانيا، جزر المالديف والسودان.

وضمت القائمة بلدانا يبلغ فيها متوسط درجات الحرارة السنوية نحو 29 درجة مئوية، كل من غامبيا وجمهورية النيجر بالإضافة لجزر أمريكية في المحيط الهندي.
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