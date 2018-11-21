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برلمان

إعلام البرلمان: وقف قنوات الدجل والشعوذة صعب لعدم بثها ضمن القمر الصناعي المصري

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
النائب محمد شعبان
النائب محمد شعبان
عبد الرحمن سرحان
شدّد النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، على ضرورة مواجهة قنوات السحر والدجل، بفكر آخر يهدم الأفكار السامة التي تبثها تلك القنوات، وتوضح الحقائق للناس.

وأضاف "شعبان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن تلك البرامج التي تبثها قنوات الدجل والسحر، ضد الرسالة الإعلامية، حيث إنها تبيع الوهم للمواطنين، بدلًا من تفتيح العقل وإنارة الفكر.

وأوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام، بالبرلمان، أنه من الصعوبة وقف هذه القنوات، لعدم بثها ضمن القمر الصناعي المصري "نايل سات"، كما أن الإجراءات التشريعية لن تجدي في مواجهة هذه البرامج، لصعوبة تطبيق الإجراءات القانونية عليهم، نظرًا لعدم وجودهم داخل مصر.

كان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، قد صرح بأن القنوات التى تعرض حالات السحر والدجل والشعوذة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس لها علاقة بالقمر المصرى، بل إنها تبث من خلال أقمار أخرى ولكنها تدور فى نفس فلك ومدار القمر المصرى، وهذا هو السبب وراء ظهورها بقائمة القنوات المصرية.
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