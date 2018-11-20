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سامي عبدالعزيز: تدريب الدعاة على استخدام أدوات العرض يساعد المتلقي على الفهم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:51 م
الدكتور سامى عبدالعزيز
الدكتور سامى عبدالعزيز
حمزة شعيب
طالب الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، الدعاة بالاستعانة بأدوات العرض لأن ذلك سيساعد المتلقي على الفهم بشكل أكبر، مضيفًا أن هناك ضرورة لتدريب الدعاة على مواجهة أي أسئلة محرجة ومواجهة أي ضغوط.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"، أن المواد الثقافية يجب ألا تقل عن 50% من إجمالي المناهج التي تدرس للدعاة خلال العملية التعليمية، مضيفًا أن مظهر الداعية هام ومؤثر، فلا يشترط أن يرتدي الداعية زيا معينًا، ولكن الأهم أن يكون حسن المظهر.

وأشار عميد كلية الإعلام الأسبق، إلى أن الداعية حين يتم إعداده جيدا سيصل إلى هدفه من الدعوة بنسبة كبيرة.
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