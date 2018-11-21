رئيس مدينة القصير يشهد احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف

شهد اللواء أ.ح يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، مساء الثلاثاء ، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أقامته إدارة الأوقاف بمسجد التقوى، بحضور الشيخ جمال أحمد مدير إدارة الأوقاف والشيخ محمد يوسف كبير المفتشين بالادارة، وعدد من ائمة المساجد والوعاظ ، ولفيف من أهالى مدينة القصير.





بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ عبد الرحمن مرسال ، تلاها كلمة الشيخ حسن جمال والشيخ ابراهيم طه والشيخ محمد يوسف كبير المفتشين والشيخ اسماعيل أحمد إمام مسجد التوبة ، وأكدوا فيها أنه يجب على كل مسلم الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة التي كانت مولدا للهدي ونبراسا للإنسانية وأن نستلهم من نبينا الكريم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة في إرساء قيم الحق والعدل.





وأكد مدير إدارة الأوقاف، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ذكرى عطرة نتعلم منها قيم سامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا أهمية الاقتداء بصفات ومواقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما فيها من سماحة الإسلام ووسطيته التي تؤلف بين القلوب، وتحس على الخير والسلام.



