إقامة أول منطقة خدمات لوجيستية متكاملة بكفرالشيخ على مساحة 20 فدانا.. المحافظ: المشروع يساهم في خلق مجتمعات صناعية مكملة.. وتوفير فرص العمل للشباب

إقامة أول منطقة خدمات لوجيستية متكاملة بكفر الشيخ

المحافظ: المشروع يساهم في خلق مجتمعات صناعية مكملة

توفير فرص عمل للشباب

مقترح بتطوير بعض المناطق الشاطئية لبلطيم





أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن إقامة أول منطقة خدمات لوجستية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التموين على مساحة 20 فدانًا بمنطقة ملاحة منيسي ببلطيم التي تبعد بمسافة 700 متر فقط عن الطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظة كفر الشيخ ومحافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة والدقهلية لتكون في منطقة استراتيجية مهمة لهذا المشروع المهم.





وبحث محافظ كفر الشيخ إقامة هذا المشروع العملاق الذي سيضم أماكن لتجميع الحاصلات الزراعية وصوامع للغلال ومنطقة تجارية متكاملة تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، وذلك مع العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وبحضور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم.





كما حضر الاجتماع، المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس مصباح الشيخ، مدير المتابعة التموينية لمكتب المحافظ، والمهندس الحبشى جبر، مدير عام أملاك الدولة، والمهندسة سارة سالم، مهندس تنفيذي بقطاع الأراضي بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية.





قال محافظ كفر الشيخ، انه يتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة منطقة لوجستية متكاملة بشمال المحافظة بمنطقة ملاحة منيسي على مساحة 20 فدانًا، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مناطق لوجستية بالمحافظات، وكانت هناك متابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء بتوفير أراضي لإقامة المناطق اللوجستية.





وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين لشؤون إدارة الأصول والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وجميع العاملين بوزارة التموين على دعمهم لمحافظة كفر الشيخ.





أكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إعداد مخطط استراتيجي جديد ومقترح بتطوير بعض المناطق الشاطئية لبلطيم، وحصر الأراضي غير المستخدمة وجدول بالأراضي المراد استغلالها ومساحتها ومقترحات الإنشاء، وإعداد نموذج عقد شراكة بين جهاز تنمية المشروعات الداخلية التابع لوزارة التموين ومحافظة كفرالشيخ، لإقامة المنطقة اللوجستية .



