أستاذ طب نفسى: بعض الدعاة في حاجة للتأهيل النفسي

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطبي النفسي، إن بعض الأمراض النفسية ينتج عنها سلوك غريب، وبعض المشايخ يفسرون هذه السلوك الغريب بأنه حدث نتيجة الجن أو السحر.





وتابع أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك حاجة لوجود دورات لتوعية الدعاة بالجوانب النفسية للإنسان، خاصة أن الكثير من الدعاة لا يفرقون بين وسوسة الشيطان والوسواس القهري، وبسبب ذلك يعطون فتاوى غير مناسبة.



