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أستاذ طب نفسى: بعض الدعاة في حاجة للتأهيل النفسي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
الدكتور محمد المهدى
الدكتور محمد المهدى
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطبي النفسي، إن بعض الأمراض النفسية ينتج عنها سلوك غريب، وبعض المشايخ يفسرون هذه السلوك الغريب بأنه حدث نتيجة الجن أو السحر.

وتابع أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك حاجة لوجود دورات لتوعية الدعاة بالجوانب النفسية للإنسان، خاصة أن الكثير من الدعاة لا يفرقون بين وسوسة الشيطان والوسواس القهري، وبسبب ذلك يعطون فتاوى غير مناسبة.

ونوه إلى أن الدعاة في حاجة للتأهيل النفسي لكي يكونوا أكثر قدرة على التعامل مع مشاكل الناس اليومية.
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