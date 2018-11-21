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ليلي علوي تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:59 ص
ليليى علوي
ليليى علوي
آية التيجي
ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة مشرقة على الريد كاربيت أبرزت أنوثتها، خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

وارتدت "ليلى"، فستاناً باللون السيلفر، وأرضية بيج شفافة بلون الجسم، وقد أبرز التصميم أناقتها، ورشاقتها، حيث إن التطريزات كانت بارزة باللون الفضي اللامع.

وتركت شعرها منسدلا على اكتافها بشكل ناعم انسيابي، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة للغاية، وتناسب مع إطلالتها.

واختارت ليلي بعض اللمسات البسيطة من المكياج والتي تناسبت مع ملامحها، فقد اختارت اللون الأحمر كأحمر شفاه، هو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات فقد اكتفت بوضع كبير على أصابعها مع إمساك حقيبة باللون الأسود.

يذكر أن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى تنطلق في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، تلك الدورة التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار 9 أيام، وبحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة ليلي علوي، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها عبر الإنستغرام..
ليلي علوي تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
ليلي علوي تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
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