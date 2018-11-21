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رياضة

الإصابة تبعد الشبراوي عن مباراة الإنتاج الحربي أمام الإسماعيلي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:18 ص
صدى البلد
محمد سمير
أعلن نادى الإنتاج الحربي تعرض لاعبه السيد الشبراوي ظهير ايمن الفريق والذى يحمل قميصه رقم 22، بقطع وتمزق في أربطة الكتف بعد ما أصيب خلال مباراة فريقه مع الزمالك علي ستاد السلام والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف للإنتاج وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بتمزق في أوتار الكتف مما اضطر الاطباء لعمل جراحة عاجلة لإعادة بناء أربطة الكتف وحتي يستطيع اللاعب التماثل بعدها للشفاء والعودة للملاعب خلال أسبوعين.

الجدير بالذكر أن اللاعب السيد الشبراوى مواليد 93 قد تعاقد مع الإنتاج الحربي في يوليو 2017 ولمدة ثلاثة مواسم وقد شارك في كل مباريات الفريق حتي الآن ولكنه سيغيب عن مباراة فريق العجلات الحربية غدا أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة نظرًا لإصابته .
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