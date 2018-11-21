الإصابة تبعد الشبراوي عن مباراة الإنتاج الحربي أمام الإسماعيلي

أعلن نادى الإنتاج الحربي تعرض لاعبه السيد الشبراوي ظهير ايمن الفريق والذى يحمل قميصه رقم 22، بقطع وتمزق في أربطة الكتف بعد ما أصيب خلال مباراة فريقه مع الزمالك علي ستاد السلام والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف للإنتاج وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.





وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بتمزق في أوتار الكتف مما اضطر الاطباء لعمل جراحة عاجلة لإعادة بناء أربطة الكتف وحتي يستطيع اللاعب التماثل بعدها للشفاء والعودة للملاعب خلال أسبوعين.



