رئيس لجنة التحكيم بالجزائر: تاريخ الأهلي ومهدي عبيد لا يسمحان بتقديم رشوة للفوز بمباراة.. وإدانة الحكم ستضر المارد الأحمر أولاً.. فيديو

أكد محمد غوتي، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن وليد ازارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستحق الطرد في مباراة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال "غوتي" في تصريحات لبرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "شاهدت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، وكانت هناك أخطاء تحكيمية من جانب الحكم الجزائري مهدي بن عبيد، مهاجم الأهلي كان يجب طرده قبل احتساب ركلة الجزاء له، ولكن هذه كرة القدم وتقنية الفيديو ساهمت في اتخاذ قرار".





وأضاف: "تلقينا الخطاب من الكاف بإيقاف الحكم مهدي عبيد وقتيًا، نحن نثق في قدرات حكمنا المعروف بنزاهته ولا نشك في ذمته بأي لحظة، من الوارد أن يخطئ مهدي في المباراة ولكنها أخطاء تحكيمية عادية بالتأكيد، المباراة كانت للمرة الأولى بتقنية الفيديو، ومن حظه السيء أنه كان الحكم المختار".





وأردف: "إذا ثبتت إدانة الحكم مهدي عبيد؛ فسيكون الاتهام في الأول للنادي الأهلي، لأنه سيكون صاحب الأزمة، وليس الحكم في الأساس، يستحيل أن يكون النادي الأهلي الفريق العريق وسيلته هذه الطريقة، فهو فريق لديه تاريخ وأسس عبر التاريخ تمنعه من هذا الأمر".



