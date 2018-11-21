مؤتمر صحفي لـ 26 قيادياً وفدياً للكشف عن مخالفات انتخابات عليا الحزب.. اليوم

يعقد 26 قياديًا بحزب الوفد، مؤتمرًا صحفيًا، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، للإعلان عن الإجراءات التنظيمية والقانونية التي سيتخذونها في إطار مطلبهم المشروع بوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا للحزب التي أجريت يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر الجاري، لما شابها من أخطاء مخالفة للائحة، تؤكد بطلانها، علاوة عن كشف كافة التجاوزات والمخالفات التي سلكتها قيادة الحزب خلال العملية الانتخابية.





وقال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أحد المرشحين المتظلمين من نتيجة انتخابات الهيئة العليا، إن مؤتمر الأربعاء سيشهد حضور عدد كبير من قيادات حزب الوفد المتظلمة من نتيجة انتخابات الهيئة العليا، والذين مازالوا أعضاء فى الهيئة العليا الحالية التى يسرى عملها حتى منتصف مايو المقبل، وفقا للائحة الداخلية للحزب، مشيرًا إلى أن الانتخابات شهدت العديد من التجاوزات والمخالفات التى سيكشف عنها خلال هذا المؤتمر.





وأضاف «قورة» فى بيان له، أن قيادات الحزب المتظلمة والمرشحة فى انتخابات الهيئة العليا الماضية، ستعلن بالمستندات والأدلة القاطعة، الأخطاء المادية واللائحية التى تخللت هذه الانتخابات، بداية من عدم مطابقة الدعوة الإجرائية للانتخابات للائحة الحزب، وصولا إلى البطلان الصريح فيما يخص الأرقام المعلنة للنتيجة، وعدم مطابقتها لعدد الأصوات الصحيحة، وسيتم إزاحة الستار عن العديد من التفاصيل الخاصة بتعامل قيادة الحزب مع العملية الانتخابية برمتها.





وأشار إلي أنه ستعلن كذلك الإجراءات القانونية التى سيتبعها قيادات الحزب، إذا ما تمسك رئيس الحزب بقراره ولم يشكل لجنة للبت فيما ورد فى التظلم، كذا مكتب المحاماة الذي سيتولى الإجراءات القانونية الخاصة بالطعون خلال المؤتمر.



