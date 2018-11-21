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محافظات

محافظ بني سويف ينيب السكرتير العام لحضور احتفال المولد النبوي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:10 ص
احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي الشريف
محمد عبد الحليم
أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السكرتير العام اللواء عصام العلقامي لحضور الاحتفال الذي أقامته النقابة المركزية للمأذونين الشرعيين ببني سويف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمركز مؤتمرات الجامعة.

جاء ذلك بحضور النائبين : محمد كساب، على بدر عضوي مجلس النواب، والأستاذ عرفان شافعي مدير عام القوى العاملة، والأستاذة نارمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور منتصر جبر رئيس الاتحاد المحلي للنقابات العمالية بالمحافظة، والشيخ مصطفى عبده رئيس اللجنة النقابية لمأذوني بني سويف ،والشيخ عادل حيدر عن الأوقاف، والشيخ محمد قرني عن المنطقة الأزهرية، والقمص باخوم عطية ممثلا عن الكنيسة.

وفي كلمته، نقل سكرتير عام المحافظة اللواء عصام العلقامي تحيات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر للحاضرين، معربًا عن سعادته بحضور الاحتفال بهذه المناسبة الشريفة والتي تمثل ذكرى عظيمة والتي يجب علينا جميعًا أن نستفيد من سيرة النبي الكريم في العمل والإنجاز والتحلي بروح الإسلام وتعاليمه السمحة والنشاط والهمة لإعادة وطننا إلى الريادة والتقدم، ومقدما التهنئة للفائزين برحلات العمرة التي قدمتها النقابة .

تضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وإنشادا دينيا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم ، أعقبها كلمات ألقاها عدد من العلماء تناولت الذكرى العطرة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد والتوحد ونبذ الفرقة ونشر المحبة والسلام والعمل من أجل بناء الوطن، فيما اختتمت الاحتفالية بتكريم 35 من المأذونين حيث تم تسليمهم شهادات تقدير ورحلات عمرة مقدمة من النقابة.
محافظ بني سويف ينيب السكرتير العام لحضور احتفال المولد النبوي
محافظ بني سويف ينيب السكرتير العام لحضور احتفال المولد النبوي
محافظ بني سويف ينيب السكرتير العام لحضور احتفال المولد النبوي
محافظ بني سويف ينيب السكرتير العام لحضور احتفال المولد النبوي
محافظ بني سويف ينيب السكرتير العام لحضور احتفال المولد النبوي
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