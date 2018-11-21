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محافظات

وفاة مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد عبد الفتاح عمر عن 81 عامًا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:48 ص
صدى البلد
يوسف رجب
توفي اللواء محمد عبدالفتاح محمد عمر عبيد، بعد صراع مع المرض، خلال تلقى العلاج بالمركز الطبى العالمى بالقاهرة، عن عمر يناهز 81 عاما.

ولد اللواء محمد عبد الفتاح عمر، فى 5 يوليو 1937 بقرية الدير الشرقى، التابعة للوحدة المحلية لقرية المحروسة بمركز قنا، وحصل على ليسانس الحقوق والتحق بأكاديمية الشرطة عام 1963.

تولى الفقيد الراحل العديد من المناصب القيادية حتى أحيل للمعاش، فقد عمل مديرًا لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية 1986، ومديرًا لأمن الغربية 1992، ومدير أمن القليوبية 1994، ومدير للتخطيط والبحوث بوزارة الداخلية 1995، مدير أمن الوادى الجديد 1995، ومدير عام لشرطة الكهرباء والطاقة 1996، ثم مساعدًا لوزير الداخلية.

كما انُتخب عمر، عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة نقادة 2005 – 2010، و عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة نقادة 2010- 2011.
وفاة مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد عبد الفتاح عمر عن 81 عامًا
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