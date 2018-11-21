أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى قطر، مؤكدًا أن رئيس وزراء الاحتلال، أعلن أنه يستعد لزيارة مهمة إلى الدوحة قريبًا.





وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الترتيبات في قطر تتم في سرية لاستقبال نتنياهو، ولكن خبر الزيارة الآن لم يعد سريًا بعد أن تناولته وسائل الإعلام.



