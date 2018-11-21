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أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
كريـم الخـطيب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى قطر، مؤكدًا أن رئيس وزراء الاحتلال، أعلن أنه يستعد لزيارة مهمة إلى الدوحة قريبًا.

وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الترتيبات في قطر تتم في سرية لاستقبال نتنياهو، ولكن خبر الزيارة الآن لم يعد سريًا بعد أن تناولته وسائل الإعلام.

وأوضح «موسى» أن أكثر تنسيق يحدث في الشرق الأوسط بين تل أبيب والدوحة سواء كان علنيًا أو سريًا، مشيرًا إلى أن حمد بن جاسم لديه منزل في إسرائيل، ويزور تل أبيب كثيرًا، وزيارة نتنياهو؛ بهدف إعلان التوأمة بين إسرائيل وقطر.
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