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رياضة

أحمد علي: سأنافس على هداف الدوري.. وأجيري أكد انضمامي للمنتخب.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:52 ص
أحمد علي
أحمد علي
محمد رشاد
أكد أحمد علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن التوفيق كان غائبا عن الذئاب في الفترة الماضية، بخسارة العديد من المباريات في الدوري الممتاز.

وقال أحمد في مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المدرب جيد، ولديه علاقة طيبة مع اللاعبين، ونجحنا في الفوز بعد غياب التوفيق في الفترة الماضية ، "لدينا لاعبون جيدون، وتعاهدنا على الوصول بالفريق لمركز جيد في ترتيب جدول المسابقة".

وأضاف : "كنت أعمل بشكل جيد من أجل الانضمام للمنتخب منذ أيام هيكتور كوبر، لكن جهاز المنتخب لديه مجموعة يعملون بها، وهناك وجهات نظر مختلفة، عندي أمل الاستدعاء لمعسكر المنتخب بعد غياب 8 مباريات، سأستمر في التهديف، ينقصني هدفين للوصول لهداف الدوري، وسأنافس عليه بقوة.

واستطرد: "أجيري مدرب جيد ويجيد التعامل مع اللاعبين، ويكثف من التدريبات الهجومية على المرمى وأكد لي انضمامي عقب التعافي من الإصابة".

وعن مباراة الأهلي بالدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل؛ قال: "ستكون صعبة، لكن هدفي قيادة الفريق للفوز حتى نحقق مركزا جيدا مع نهاية الدوري العام".
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