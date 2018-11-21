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إلهام شاهين بإطلالة شبابية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:14 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
آية التيجي
ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة وأنيقة على الـ"رد كاربيت"، أبرزتها بشكل أكثر شبابية، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين أمس.

وارتدت إلهام شاهين فستانا باللون الأبيض، وعليه بعض النقوش لورود من نفس اللون على منطقة الكتف، وملحق بأكمام طويلة وشفافة، أبرز أناقتها وأنوثتها حيث أن التطريزات كانت بارزة بنفس لون الفستان.

واعتمدت إلهام على تسريحة شعر من خلال رفعه إلى أعلى مع تركه منسدلا من الخلف على ظهرها؛ وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة للغاية.

واختارت إلهام بعض اللمسات البسيطة من المكياج والتي تناسبت مع ملامحها، فقد اختارت اللون البني كأحمر شفاه، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

وأكملت الفنانة إطلالتها بالاكسسورات حيث ارتدت اسورة باللون الفضي على يديها، مع خاتم بسيط، وعقد على شكل ثعبان باللون الموف حول عنقها مع إمساكها حقيبة باللون السيلفر.

وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في السابعة والنصف من مساء امس، الثلاثاء، ويترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وفيما يلي الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة إلهام شاهين، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها عبر "إنستجرام"..
إلهام شاهين بإطلالة شبابية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
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