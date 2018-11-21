فرنسا تهزم الأوروجواي ودياً.. فيديو

فاز المنتخب الفرنسي على نظيره أوروجواي، بهدف نظيف، على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة باريس، بالمباراة الدولية الودية التي أقيمت؛ استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



وتعرض مبابي لإصابة قوية في الكتف الأيمن خلال إصطدامه مع حارس منتخب الأوروغواي كامبانا لم يتمكن على إثرها نجم البي أس جي من إكمال المباراة، ليخرج في الدقيقة 34 تاركًا مكانه لزميله فلوريات توفيان في تبديل إضطراري.



وسجل مهاجم فريق تشيلسي جيرو، هدف الفوز في الشوط الثاني بالدقيقة 52، من ركلة جزاء.