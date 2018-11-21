قنوات السحر والدجل.. وهم يعرضه مخادعون على مواطنين أبرياء.. أسامة هيكل: من الصعب وقفها كونها تبث خارج النايل سات.. ونواب: يجب مواجهتها تشريعيا.. ونحتاج للتوعية

إعلام البرلمان: هناك انسياق غير عادي وراء قنوات السحر ويجب إصدار تشريع لوقفها

نائب: المواطنون البسطاء يقعون ضحية لقنوات السحر والدجل

وكيل لجنة الثقافة: من الصعوبة مواجهة قنوات الدجل بتشريعات برلمانية





انتشرت بعض القنوات في الآونة الأخيرة التي تبث برامج قائمة على السحر والدجل، وترويج الأكاذيب الدينية للناس؛ استغلالًا لخلفية دينية يدَّعونها، ودواعي شفاء يبثونها فى نفوس الأبرياء، وتشهد هذه البرامج للأسف إقبالًا كثيفًا؛ أملًا في وهم بثه مجموعة من المخادعين.





وتواجه الحكومة أزمة في التعامل مع مثل هذه القنوات، نظرًا لبثها من الخارج، وهو ما أكده أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، مشيرا إلى أن القنوات التى تعرض حالات السحر والدجل والشعوذة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس لها علاقة بالقمر المصرى، بل أنها تبث من خلال أقمار أخرى ولكنها تدور فى نفس فلك ومدار القمر المصرى، وهذا هو السبب وراء ظهورها بقائمة القنوات المصرية.





من جانبه، قال نادر مصطفى، امين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إن هناك مشاكل كبيرة ومتعددة تواجهة الإعلام، وبعضها معقد إلى حد كبير، وفي حاجة إلى تكاتف لمجابهتها.





وأضاف "مصطفى" أن البعض يستغلون ثغرات تكنولوجية- كما تفعل قنوات الدجل والشعوذة-، والبعض الآخر يستغلون الغياب المؤسسي، المتمثل في وزارة للإعلام.





وأكد أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، حاجتنا إلى وجود تشريعات من شأنها مواجهة مثل هذه القنوات التي تنشر الدجل، لاسيما بعد الآثار العكسية الكبيرة التي تسببت فيها مؤخرًا، مؤكدًا أن اللجنة على أتم استعداد للمساهمة في إصدار قانون لمحاربتها.





وأوضح النائب أن الناس تنساق وراء هذه القنوات المضللة، وتصدقها، وهذا يحتاج منا إلى توعية، إضافة إلى وجود الإعلانات بها، والتي تعد بمثابة داعم أساسي لها.





وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يقع على عاتقه دور قوي، في مواجهة قنوات الدجل والسحر، إلى جانب الدور الديني، من جانب الأزهر.





بدوره، قال النائب السيد حجازي، إن المواطنين البسطاء يقعون فريسة وضحية لقنوات السحر والدجل، التي أصبح لها صيت كبير وانتشار واسع.





وشدد "حجازي" على ضرورة عمل توعية بالقنوات المصرية، لتكون حائط صد لتلك القنوات التي تبث أفكاراً سامة من خارج مصر، ويصعب على الحكومة وقفها.





وأكد عضو البرلمان ضرورة أن تكون هناك إلزامات للقنوات المصرية، تسير وفقًا لها، تحسبًا لتسرب أفكار السحر والدجل وبثها داخل مصر.





فيما شدد محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ضرورة مواجهة قنوات السحر والدجل، بفكر آخر، يهدم الأفكار السامة التي تبثها، وتوضح الحقائق للناس.





وأضاف "شعبان" أن تلك البرامج التي تبثها قنوات الدجل والسحر، ضد الرسالة الإعلامية، حيث أنها تبيع الوهم للمواطنين، بدلًا من تفتيح العقل وإنارة الفكر.



