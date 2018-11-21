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رياضة

مصيلحي: الفوز على إنبي أكد صحة تمسكي بـ طولان.. واللاعبون سيعبرون الأزمة.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:32 ص
نادي الاتحاد السكندري
نادي الاتحاد السكندري
محمد رشاد
أبدى محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، سعادته عقب فوز فريقه على مضيفه إنبي بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز. 

وقال مصيلحي فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" الجميع توجس من أداء الفريق بعد الخسارة أمام النجوم فى الدوري، ولكن كنا على قدر المسؤولية، كنت حزينا على الفريق، ولكن اللاعبين تعهدوا بعبور الأزمة.

وأوضح أنه عقد جلسة مع اللاعبين وهناك بعض اللاعبين الكبار "بكوا" خلال حديثه معهم، ووعدوه بتحسين الصورة، وبالفعل حسنوا الوضع أمام إنبي.

وأشار إلى أن جدول الدوري ليس حقيقيا وخادعا، لكن المكسب يعطينا أريحية وروحا معنوية قوية لكي نستمر في تحسين النتائج، لافتا إلى أن حلمي طولان تواجد بنفسه مع اللاعبين قبل المباراة؛ لإعطاء تعليماته، والمكسب أكد لي صحة قراري بالتمسك به.
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