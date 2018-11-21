تفاصيل الإعداد لافتتاح 70 عيادة لتنظيم الأسرة بالصعيد.. فيديو

قالت الدكتورة رندا فارس، منسق برنامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عيادات تنظيم الأسرة التي افتتحتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددها 70 وحدة بالصعيد ضمن حملة "2 كفاية"، كانت موجودة بالفعل، لكنها كانت مهملة، وتلزمها العديد من الاحتياجات والأجهزة، والتي تم حصرها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتوفيرها؛ لتقديم خدمة صحية للمواطنين في مناطق تفتقر إلى هذه الخدمات.





وأضافت رندا فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي cbc"، أن 34 عيادة من أصل 70 عيادة سيتم افتتاحها في 2 ديسمبر المقبل، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للمواطنين، مشيرة إلى أن العيادات مختصة بتنظيم الأسرة، ومخصصة لمحدودي الدخل.



