بيت الأمة ينتهي من تشكيل المكتب التنفيذي.. فؤاد بدراوي سكرتيرا عاما.. وتعيين 6 أعضاء للهيئة العليا للحزب.. وتفويض أبو شقة لاتخاذ القرارات اللازمة ضد المرشحين الخاسرين في الانتخابات

خالد قنديل وجه جديد في الهيئة العليا

عبد العليم داوود يخرج منفعلاً بعد خسارته في انتخابات نواب رئيس الوفد

أبو شقة:

الحزب ظل شامخًا رغم ظهور تكتلات أخرى واندثارها لاحقاً

لن أسمح بوقف إصدار جريدة الوفد رغم المديونيات

رئيس الوفد يكلف يمامة بإعداد قائمة جديدة للمفصولين والمستقيلين





عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، أول اجتماعا لها، أمس الثلاثاء؛ لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز فؤاد بدراوى بمنصب سكرتير عام حزب الوفد، بالتزكية، فيما فاز كل من عصام الصباحي وطارق تهامي وكاظم فاضل وعباس حزين وأنور بهادر ومحمد فؤاد عبد المجيد، بمنصب سكرتير عام مساعد حزب الوفد.





وأسفرت الانتخابات عن فوز 5 أعضاء بمنصب نواب رئيس حزب الوفد، وهم: "طارق سباق وحسين منصور وسليمان وهدان وياسر الهضيبي وعبد العزيز النحاس"، فيما حصد "صفوت عبد الحميد أحمد جاويش ومحمد حلمي سويلم ومحمد الزاهد"، منصب أعضاء المكتب التنفيذي لبيت الأمة.





وأخيرًا، فاز "فيصل الجمال" بمنصب أمين صندوق حزب الوفد، و"جمال شحاتة" بمنصب أمين الصندوق المساعد بحزب الوفد.





وخرج محمد عبد العليم داوود، غاضبًا من اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، اعتراضًا على نتيجة انتخابات نواب رئيس الحزب لعدم فوزه، فيما توجه هاني سري الدين إليه لتهدئته.





وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد تعيين 6 أعضاء من إجمالي 10 يحق له تعيينهم طبقا للائحة الداخلية للحزب، وهم "الدكتور مصطفى الفقي و النائب محمد مصطفى سليم، والدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، والدكتورة يسرا احمد فؤاد سليمان اباظة، وأحمد محمد رائف، وتامر يونس الشوربجي.





وضم التشكيل الجديد للهيئة العليا لحزب الوفد المصري وجهًا جديدًا على الساحة السياسية في مصر، وهو الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، وهو رجل أعمال يرأس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية الرائدة بالشرق الأوسط، وقد انضم في وقت سابق من العام الجاري لحزب الوفد.





وتقدم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد بالتهنئة لأعضاء الهيئة العليا الذين فازوا فى الانتخابات، والذين جاءوا بناء على رغبة 37 عضوًا من إجمالى حضور 42 عضوًا فى الهيئة العليا بتوكيل انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، متابعًا: بذلك نكون كوفديين أمام حزب قوى تمتد جذوره إلى المائة عام وصاحب مسيرة وطنية جادة وله ثوابت وتقاليد ومواقف وحنكة سياسية وطنية كبيرة يتميز بها، والوفديون يتفاخرون به فى كل الدنيا.





وقال رئيس الوفد خلال اجتماع الهيئة العليا إنه رغم ظهور أحزاب وتكتلات سياسية كثيرة؛ لكنها تلاشت واندثرت وظل الوفد شامخا على الساحة السياسية وهذا ما أكده المؤرخون بأن الوفد جزء أصيل من الحركة الوطنية المصرية فى المائة عام الماضية.





وأكد «أبو شقة»، أن حزب الوفد يؤمن بحرية الرأى والرأى الآخر والجميع داخل بيت الأمة سواء رئيس الحزب أو أى وفدى شخص واحد ولا أحد ينفرد بالقرار، حتى نكون أمام ديمقراطية تدعم مسيرة الحزب، مشيرا إلى أن انتخابات الهيئة العليا أجريت على مسمع ومرأى من الجميع، وكل الإجراءات تمت فى شفافية وحيادية ونزاهة.





وتابع «رئيس الوفد»: شكلت لجنة لتذليل كافة العقبات أمام الناخبين والعمل على توفير سبل الراحة سواء فى الانتقال أو المعيشة.





وقال «أبوشقة» إنه تسلم رئاسة الوفد وخزانة الحزب بها 600 ألف جنيه ورصيد حسابات الجريدة صفر، والديون تصل إلى 48 مليون جنيه، وهو ما أكده تقرير الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام الحزب وقتها.





وأوضح أن جريدة الحزب كانت أمام أرض محروقة تماما، وقد فاجأه وجدى زين الدين، رئيس التحرير بأن «الأهرام» ترفض الطباعة لأن هناك مديونية على الصحيفة بلغت 4.3 مليون جنيه، وتم الاتفاق معها على جدولة الديون لفترة محدودة تحت مسئوليته.





وأكد رئيس الوفد، أنه لن يسمح بغلق الجريدة؛ لأن ما يميز الوفد أن له صحيفة وهى الرائدة ولسان الحزب والدرع الذي يرد أى محاولات للنيل منه، مضيفًا أنهم استطاعوا أن يخيبوا آمال المتربصين، الذين أصابهم الذهول من التطوير الذى يحدث فى مقر الحزب الرئيسي، فيما بعد، وهو خير شاهد، وهناك خطوات لنكون أمام هدف واحد فى حزب قوى لنعيد بناءه بكافة مؤسساته وليس لي مصلحة شخصية.





وتابع: "عندما قبلت الترشح لرئاسة الحزب بناء على رغبة جموع الوفديين، لأنهم شعروا أن الحزب يتعرض للخطر وكنت أدرك حجم المسئوليات وقبلتها مهما كان الثمن على حساب صحتى ووقتى وعائلتى ومكتبى؛ لأننى أؤمن أن هذا الحزب هو أمل المصريين ليكونوا أمام ديمقراطية حقيقية والوفد صمام الأمان فى الداخل والخارج، وأنا أسير على الدرب الذى سار عليه زعماء الوفد من قبل والذين أرسوا القيم والمبادئ، وهم "سعد باشا زغلول، ومصطفى باشا النحاس، وفؤاد باشا سراج الدين.." وهذا التزام مني أمام الوفديين وأمام ضميري بأن نحترم هذه المبادئ.





وقال أبو شقة، إن انتخابات رئاسة الحزب في 30 مارس، شهدت حضورا غير مسبوق أدهش حسابات من نضع أمامهم علامات استفهام لأنه كان تصميم وإرادة صلبة ورسالة موجهة بأن رجال الوفد يدافعون عن حزبهم ضد الخطر وأنهم لن يقبلوا بضياع الوفد ولذلك انتصرت هذه الإرادة ورأينا رئيس الحزب يأتى بإرادة غير مسبوقة ووقتها قلت أراهن على إرادة الوفديين.





وأضاف: ثم كانت مرحلة انتخابات الهيئة العليا والبعض روج ضدها ترويجا مرفوضا وأصدر بيانا بذلك دون تهديد لأحد ولكن أراد الحزب أن يسلط الأضواء على الحقائق وكل من يتصرف لابد أن يتحسس موضع قدميه وأى تصرف ضد اللائحة سيرفضه الوفديون وسوف نتعامل بالقانون والأحزاب ليست غطاء يحتمى فيه من يرتكب مخالفات قانونية.





وأوضح أن الوفد يقدم نموذجا للعالم بأنه حزب ينأى بنفسه أن يرتكب أى فعل أو يلفظ أى لفظ فيه خروج على تقاليد حزب الوفد والشئون الحزبية الداخلية.





وأعلن المستشار بهاء أبو شقة أنه سيكلف عبد السند يمامة رئيس اللجنة المشكلة لعودة المفصولين من الحزب فى أقرب اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد، بتلقي دفعة جديدة من المفصولين والمستقيلين من الوفد الراغبين فى العودة الى الحزب.





وأشار أبو شقة إلى أنه وعد منذ فوزه برئاسة الحزب أنه سيعمل على عودة الطيور المهاجرة الى الوفد، وهو ماحدث بالفعل من خلال عودة عدد من المفصولين والمستقيلين.





وفوضت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها ، المستشار بهاء الدين أبو شقة في اتخاذ القرارات اللازمة تجاه المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد التي أجريت يوم 9 نوفمبر الجاري، وقاموا بالطعن أمام القضاء على بطلان نتيجة الانتخابات.





ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، ان الانتخابات تمت بشفافية، وما قام به الخاسرون يمثل خطرا حقيقيا على الحزب بتصدير الشائعات التي تضرب استقراره.





وأعلن أبو شقة أن الهيئة العليا في انعقاد دائم لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها الحزب.



