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ثقافة

الراقصة دينا تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:51 ص
الرقاصة دينا
الرقاصة دينا
آية التيجي
ظهرت الراقصة والفنانة دينا بإطلالة جذابة ومتألقة علی الـ"رد كاربت"، أبرزت أنوثتها، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

وارتدت دينا فستانا طويلا باللون الذهبي، وارضية بيج شفافة، بتصميم الشمس من الجزء السفلي من الفستان، أبرز أناقتها، وأنوثتها، حيث تلائمت مع إطلالتها بشكل كبير.

واعتمدت دينا رفع شعرها إلی الأعلى مع تركه منسدلا من الخلف علی ظهرها، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة للغاية.

واختارت دينا بعض اللمسات البسيطة من المكياج والتي تناسبت مع ملامحها، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع إبراز عينيها بالكحل الأسود، هو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

واكملت دينا إطلالتها بارتداء الاكسسورات فقد ارتدت اسوارة باللون الذهبي علی يديها، مع خاتم بسيط، قرطين ناعمين مع إمساك حقيبة باللون السيلفر.

وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في السابعة والنصف من مساء أمس، الثلاثاء، ويترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة دينا، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها عبر "إنستجرام"..
الراقصة دينا تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
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