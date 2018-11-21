رينارد يكشف عن طلب مدرب الأهلي بشأن مشاركة أزارو مع المغرب أمام تونس

كشف هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن سبب إشراك مهاجم فريقه، وليد أزارو لـ45 دقيقة فقط، أمام تونس، في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس الثلاثاء.





وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "وعدت مدرب الأهلي باتريس كارتيرون بإشراك أزارو في المباراة لـ 45 دقيقة فقط، الأهلي لديه مباراة هامة في البطولة العربية يوم الخميس، والمدرب يحتاج إلى أزارو، لذا لم أدفع به في التشكيل الأساسي للمباراة، وعدم إشراكه منذ البداية كان قرارا تم التخطيط له".



