ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رينارد يكشف عن طلب مدرب الأهلي بشأن مشاركة أزارو مع المغرب أمام تونس

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:14 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
محمد رشاد
كشف هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن سبب إشراك مهاجم فريقه، وليد أزارو لـ45 دقيقة فقط، أمام تونس، في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس الثلاثاء.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "وعدت مدرب الأهلي باتريس كارتيرون بإشراك أزارو في المباراة لـ 45 دقيقة فقط، الأهلي لديه مباراة هامة في البطولة العربية يوم الخميس، والمدرب يحتاج إلى أزارو، لذا لم أدفع به في التشكيل الأساسي للمباراة، وعدم إشراكه منذ البداية كان قرارا تم التخطيط له".

ويلحق أزارو ببعثة الأهلي في الإمارات، اليوم الأربعاء؛ للقاء الوصل، في الخامسة والنصف من مساء غدٍ، الخميس، في إطار إياب دور الـ16 من البطولة العربية؛ وذلك بعد التعادل ذهابا في برج العرب إيجابيا بهدفين.
loading...

ترشيحاتنا

مرجان يكشف عن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب وموعد عودته

4 وزيرات يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

رئيس الاتحاد الزامبي يعلق على قرار إيقاف الحكم سيكازوي.. فيديو

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

مصدر أمني يوضح حقيقة حريق أرض زراعية بواحة سيوة

رئيس سموحة يحدد سعرا خياليا للتخلي عن مدافعه للأهلي

الترجي ينافس الأهلي والإسماعيلي على ضم مالانجو مهاجم مازيمبي

أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل من جديد بـ القاهرة السينمائي.. فيديو

درة بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر

سعاد صالح: من حق الخاطب رؤية شعر خطيبته وذراعيها وساقيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها
رئيس تحرير عكاظ: صفقات السلاح ليست هبة ونحصل عليها بأموالنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟