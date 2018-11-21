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مرأة

ياسمين رئيس تتألق بفستان من الجلد في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:18 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
آية التيجي
ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جذابة ومتألقة على الـ"رد كاربت"، أبرزت أنوثتها، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

وارتدت ياسمين فستان طويل باللون الأسود الكحلي، بأكمام طويلة، والمصنوع من الجلد، تتوسطه قطعة من القماش باللون الكحلي القاتم، وقد أبرز التصميم أناقتها.

واعتمدت ياسمين رفع شعرها إلى الاعلى بعمله على شكل كعكة مع ترك بعض الخصلات على جبتها من الأمام، وهو ما اعطاها إطلالة أنيقة للغاية.

واختارت ياسمين بعض اللمسات البسيطة من المكياج والتي تناسبت مع ملامحها، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع ابرزا عينيها بالكحل الأسود، هو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

وقد اكملت دينا إطلالتها بارتداء الاكسسورات فقد ارتدت خاتم بسيط، قرطين ناعمين باللون الذهبي مع إمساك حقيبة باللون الأسود من الجلد.

وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في السابعة والنصف من مساء امس، الثلاثاء، ويترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وفيما يلي الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة ياسمين رئيس، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها عبر "إنستجرام"..
ياسمين رئيس تتألق بفستان من الجلد في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
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