ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ثقافة مطروح تحارب التطرف الفكري بمحاضرات لمواجهة الإرهاب

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، أمس، بفرع ثقافة مطروح.

وجاءت الفعاليات كالتالي:

أولا: عقد قصر ثقافة مرسى مطروح محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف الفكري والإرهاب" ألقتها أم العز بريك مدير مركز الإعلام بمطروح، تناولت خلالها جذور الإرهاب والتطرف وكيفية اجتثاثها، وأهمية تربية النشء تربية سوية؛ لإفراز شاب وشابة يتقبلان الفكر الآخر، والتعامل مع مجريات الأحداث بتفاهم وسلاسة.

ثانيا: استمر القصر في تقديم فعاليات ورشة جماليات الخط العربي بمدرسة الثانوية بنات مع الفنانة شيرين جورج لتنمية مواهب الفتيات وتعريفهم بقيمة الخط العربي للحفاظ عليه وعلى جمالياته.

ثالثا: أقام فرع قصر ثقافة الطفل ورشة فنية بعنوان حكايات الألوان للموهوبين بمجمع باحثة البادية مع الفنانة صحراء وصفي.

رابعا: نظم الفرع محاضرة بعنوان "الاتجاهات الحديثة لتثقيف وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" تحدثت خلالها د. شيماء محمد عن أهم الاتجاهات العلمية للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وكيفية دمجهم في المجتمع وكيفية تناولهم للمحتوى الثقافي العام وأساليب تثقيفهم، وذلك في إطار برنامج التمكين الثقافي لذوي الإعاقة.
loading...

ترشيحاتنا

الأزهر العالمي للفتوى يوضح حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة

السعودية تدشن مشروعا في محمية الأمير محمد بن سلمان

هاني شنودة: فايزة أحمد جريت ورا مايسترو بالشبشب.. فيديو

أجندة الحوادث.. نظر محاكمة بديع و46 آخرين بـ أحداث قسم شرطة العرب.. والمتهمون في قضية التمويل الأجنبي

ثقافة مطروح تحارب التطرف الفكري بمحاضرات لمواجهة الإرهاب

مؤتمر صحفي لـ 26 قيادياً وفدياً للكشف عن مخالفات انتخابات عليا الحزب.. اليوم

أجيري يكشف عن اسمه الحقيقي على الهواء

ارتفاع عدد الوفيات في حادث طريق نجع حمادي أبوتشت إلى 4 أشخاص

أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر

بتعليمات من ترامب: رصد مبلغ خرافي لتأمين الحدود أمام قافلة المهاجرين

وصفة تخلصك من الشعر الزائد بسرعة لا تتوقعينها ودون ألم

شاهد: 20 عاصمة مصرية في التاريخ جميعها على النيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

منة عرفة تروي موقفاً قاسياً تعرضت له في المدرسة.. فيديو
الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟