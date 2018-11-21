ثقافة مطروح تحارب التطرف الفكري بمحاضرات لمواجهة الإرهاب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، أمس، بفرع ثقافة مطروح.



وجاءت الفعاليات كالتالي:



أولا: عقد قصر ثقافة مرسى مطروح محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف الفكري والإرهاب" ألقتها أم العز بريك مدير مركز الإعلام بمطروح، تناولت خلالها جذور الإرهاب والتطرف وكيفية اجتثاثها، وأهمية تربية النشء تربية سوية؛ لإفراز شاب وشابة يتقبلان الفكر الآخر، والتعامل مع مجريات الأحداث بتفاهم وسلاسة.



ثانيا: استمر القصر في تقديم فعاليات ورشة جماليات الخط العربي بمدرسة الثانوية بنات مع الفنانة شيرين جورج لتنمية مواهب الفتيات وتعريفهم بقيمة الخط العربي للحفاظ عليه وعلى جمالياته.



ثالثا: أقام فرع قصر ثقافة الطفل ورشة فنية بعنوان حكايات الألوان للموهوبين بمجمع باحثة البادية مع الفنانة صحراء وصفي.



رابعا: نظم الفرع محاضرة بعنوان "الاتجاهات الحديثة لتثقيف وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" تحدثت خلالها د. شيماء محمد عن أهم الاتجاهات العلمية للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وكيفية دمجهم في المجتمع وكيفية تناولهم للمحتوى الثقافي العام وأساليب تثقيفهم، وذلك في إطار برنامج التمكين الثقافي لذوي الإعاقة.