ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أمينة خليل بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:19 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
آية التيجي
ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة جذابة وناعمة للغاية على الـ"رد كاربت"، أبرزت أنوثتها، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

وارتدت امينة فستانh طويلh باللون الكشميري، والمصنوع من الحرير الناعم، وقد كشف الفستان عن أحد ساقيها، وزين ببعض النقوشات البسيطة من الورود بنفس درجة الفستان وقد أبرز التصميم أناقتها.

واعتمدت امينة رفع شعرها إلى الاعلى، ل يبدو مناسبا بشكل كبير مع إطلالتها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج والتي تناسبت مع ملامحها، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع إبراز عينيها بالكحل الأسود.

واكملت امينة إطلالتها بارتداء الاكسسورات فقد ارتدت خاتمين باللون السلفر، مع قرطين ناعمين وطويلين باللون الفضي، واساور مع إمساك حقيبة باللون الكشميري.

وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في السابعة والنصف من مساء امس، الثلاثاء، ويترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وفيما يلي الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة أمينة خليل، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها عبر "إنستجرام"..
أمينة خليل بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مدرب تونس يهاجم نجم الزمالك بعد ودية المغرب

مفاجأة.. أغنى وأصغر دولة في العالم

ندوة لشركات السياحة مع الإياتا عن أنظمة التسوية المالية الجديدة.. 16 ديسمبر

شوكت المصري: 48 من رموز الثقافية العربية والعالمية يشاركون بمعرض الكتاب

ليلي علوي تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رحيل عمرو فاروق مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة صدى البلد

تفاصيل الإعداد لافتتاح 70 عيادة لتنظيم الأسرة بالصعيد.. فيديو

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق في أرض زراعية بسيوة

أميرة رضا تغني بحلم معاك لـ نجاة.. وإسعاد يونس: إنتي معملة.. فيديو

أمينة خليل بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

نادر شوقي: غالي وافق على منصبه حباً في الخطيب واستقال منذ 3 أشهر.. فيديو

حبس 4 لصوص لسرقتهم كابلات شركة أسمنت بحلوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

منة عرفة تروي موقفاً قاسياً تعرضت له في المدرسة.. فيديو
الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟