أمينة خليل بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة جذابة وناعمة للغاية على الـ"رد كاربت"، أبرزت أنوثتها، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.



وارتدت امينة فستانh طويلh باللون الكشميري، والمصنوع من الحرير الناعم، وقد كشف الفستان عن أحد ساقيها، وزين ببعض النقوشات البسيطة من الورود بنفس درجة الفستان وقد أبرز التصميم أناقتها.



واعتمدت امينة رفع شعرها إلى الاعلى، ل يبدو مناسبا بشكل كبير مع إطلالتها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج والتي تناسبت مع ملامحها، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع إبراز عينيها بالكحل الأسود.



واكملت امينة إطلالتها بارتداء الاكسسورات فقد ارتدت خاتمين باللون السلفر، مع قرطين ناعمين وطويلين باللون الفضي، واساور مع إمساك حقيبة باللون الكشميري.



وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في السابعة والنصف من مساء امس، الثلاثاء، ويترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.



وفيما يلي الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة أمينة خليل، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها عبر "إنستجرام"..