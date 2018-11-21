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أخبار العالم

ترامب: العقوبات على إيران قوية جدا.. والمزيد قادم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبات علي إيران، بأنها "قوية جدا" ومؤثرة بشكل كبير، متوعدًا بفرض المزيد منها على طهران في الوقت الذي تَلْقي فيه بلاده دعما في هذه القضية. 

وتوقع ترامب، في حديث له مع صحفيين نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، إمكانية التوصل لاتفاقية "عادلة" ومساعدة الشعب الإيراني، حسب قوله. 

ووصف ترامب إيران بالفاعل السيء، مشيرًا في حديثه هذا إلى ما يحدث في سوريا. 

وحول العلاقات مع باكستان، قال ترامب إنه يريد من باكستان أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وأن الأخيرة لا تريد أن تدفع 1.3 مليار دولار سنويا دون أن تقوم بشيء. 

وأوضح ترامب أنه قطع المساعدات عن باكستان في وقت سابق "لأنهم لا يساعدوننا". 

وأشار إلى أنه يرغب في أن تتحسن العلاقات مع باكستان خلال الفترة المقبلة.
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