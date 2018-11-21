ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الجونة: نقل لقاء الزمالك من الغردقة إلى بتروسبورت مكسب.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:22 ص
نادر شوقي
نادر شوقي
محمد رشاد
أكد نادر شوقي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة عدم وجود مشكلة في نقل لقاء فريقه أمام الزمالك في الدوري الممتاز من الغردقة إلى القاهرة.

وصرح شوقي عبر برنامج الماتش بقناة صدى البلد: "الزمالك طلب نقل اللقاء إلى ملعب بتروسبورت ولم نمانع، لأن الدور الثاني من الدوري أهم ، كلما لعبنا مباريات أكثر على ملعبنا في الدور الثاني سيكون ميزة لنا، وسابقا تم نقل لقاء بتروجيت إلى السويس بسبب مهرجان الجونة السينمائي ولذا سنخوض ما يقرب من 11 مباراة على ملعبنا في الدور الثاني".

وأكد نادر شوقي: "تراجع نتائج الجونة في آخر 4 مباريات بالدوري لا يقلقنا، كل الاحتمالات واردة، وعلى سبيل المثال النجوم فاز على الزمالك والاتحاد السكندري على الأهلي".
loading...

ترشيحاتنا

تفاصيل الإعداد لافتتاح 70 عيادة لتنظيم الأسرة بالصعيد.. فيديو

نائبة إيطالية تهاجم حكومة بلادها عقب استقبال أمير قطر

نوع من الزيوت يقضي على تقصف الشعر للأبد

مفاجأة.. أغنى وأصغر دولة في العالم

مؤتمر صحفي لـ 26 قيادياً وفدياً للكشف عن مخالفات انتخابات عليا الحزب.. اليوم

القابضة للسياحة والفنادق: تسجيل أرض قصر عزيزة فهمي بالاتفاق مع الورثة

أجندة الحوادث.. نظر محاكمة بديع و46 آخرين بـ أحداث قسم شرطة العرب.. والمتهمون في قضية التمويل الأجنبي

السعودية تدشن مشروعا في محمية الأمير محمد بن سلمان

وصفة تخلصك من الشعر الزائد بسرعة لا تتوقعينها ودون ألم

الترجي ينافس الأهلي والإسماعيلي على ضم مالانجو مهاجم مازيمبي

نادر شوقي: غالي وافق على منصبه حباً في الخطيب واستقال منذ 3 أشهر.. فيديو

رئيس الفيفا يحذر قطر بشأن كأس العالم.. ويضع شرطا تعجيزيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

منة عرفة تروي موقفاً قاسياً تعرضت له في المدرسة.. فيديو
الزراعة: صادراتنا من المحاصيل سليمة وخالية من متبقيات المبيدات
أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟