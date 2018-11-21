الجونة: نقل لقاء الزمالك من الغردقة إلى بتروسبورت مكسب.. فيديو

أكد نادر شوقي المشرف العام على الكرة بنادي الجونة عدم وجود مشكلة في نقل لقاء فريقه أمام الزمالك في الدوري الممتاز من الغردقة إلى القاهرة.





وصرح شوقي عبر برنامج الماتش بقناة صدى البلد: "الزمالك طلب نقل اللقاء إلى ملعب بتروسبورت ولم نمانع، لأن الدور الثاني من الدوري أهم ، كلما لعبنا مباريات أكثر على ملعبنا في الدور الثاني سيكون ميزة لنا، وسابقا تم نقل لقاء بتروجيت إلى السويس بسبب مهرجان الجونة السينمائي ولذا سنخوض ما يقرب من 11 مباراة على ملعبنا في الدور الثاني".



