أجيري: محمد صلاح الأهم في صفوف المنتخب.. وخطتي تعتمد على الجماعية

أكد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أن ناديه المفضل هو أتليتكو مدريد الأسباني، حيث أنه يمتلك عوامل كبيرة تؤهله للنجاح والتميز في جميع البطولات التي يشارك بها.





وأشار "أجيرى" خلال تصريحات تليفزيونية إلى أنه كان سيشعر بحالة عدم الرضا حال انتهاء مباراة تونس بالتعادل، وهو ما سيفرض علينا دراسة الأخطاء التى نقع فيها فى المباراة لتفاديها خلال الفترة الحالية، قائلا إن هناك العديد من الملاحظات التى يقوم بتدوينها لتقديم الأفضل فى المباريات المقبلة.





وأضاف المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول ، أن الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول، لاعب هام بل الأهم فى صفوف الفريق يمتلك سرعات كبيرة وتفاهم مع المجموعة التى يلعب معها الا أنه كمدرب يعتمد على 10 لاعبين فى التشكيلة وان خطته تعتمد على الجماعية.



